Регбийный ЦСКА выкатил форму на новый сезон – на ней изображены карты сражений ВОВ

Дизайн посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Регбийный ЦСКА представил форму на сезон-2020/2021.

Клуб дебютирует в Премьер-лиге – первый сезон в соревновании армейцы посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Главной фишкой комплектов стали карты исторических сражений времен ВОВ, которые стали основой фона формы – на лицевой стороне изображена битва под Берлином, на спине будет красоваться оборона Москвы.

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Домашний комплект выполнен в традиционных красно-синих цветах. Гостевой – в черном.

Предзаказ комплектов скоро будет доступен в интернет-магазине клуба.

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