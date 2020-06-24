Регбийный ЦСКА выкатил форму на новый сезон – на ней изображены карты сражений ВОВ

Регби-Клуб ЦСКА
Фото: Instagram
Дизайн посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Регбийный ЦСКА представил форму на сезон-2020/2021.
Клуб дебютирует в Премьер-лиге – первый сезон в соревновании армейцы посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Главной фишкой комплектов стали карты исторических сражений времен ВОВ, которые стали основой фона формы – на лицевой стороне изображена битва под Берлином, на спине будет красоваться оборона Москвы.
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- Домашний комплект выполнен в традиционных красно-синих цветах. Гостевой – в черном.
- Предзаказ комплектов скоро будет доступен в интернет-магазине клуба.
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