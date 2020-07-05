Регби

Регбист показал рентген лицевого перелома – его челюсть раскололась надвое

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Сиа Солиола

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 2 минут

Слабонервным советуем прикрыть вкладку.

Новозеландский регбист Сиа Солиола выложил в инстаграм рентген перелома лицевой кости.

Спортсмен получил страшную травму в столкновении с соперником. Лицо оппонента выдержало, а вот челюсть Солиолы – нет.

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«По крайней мере зубы в порядке», – иронично подписал пост спортсмен.

  • 33-летний атлет будет восстанавливаться около месяца.
  • Солиола родился в Окленде в семействе выходцев из Самоа.

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