Регбист показал рентген лицевого перелома – его челюсть раскололась надвое

Сиа Солиола
Фото: Getty Images
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Новозеландский регбист Сиа Солиола выложил в инстаграм рентген перелома лицевой кости.
Спортсмен получил страшную травму в столкновении с соперником. Лицо оппонента выдержало, а вот челюсть Солиолы – нет.
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«По крайней мере зубы в порядке», – иронично подписал пост спортсмен.
- 33-летний атлет будет восстанавливаться около месяца.
- Солиола родился в Окленде в семействе выходцев из Самоа.
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