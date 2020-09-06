Известный регбист Оуэн Фаррелл, выступающий за «Сарацинс» и сборную Англии, отличился грязным приемом в матче против «Уопс».

Инцидент произошел при счете 15:15. 28-летнему Фарреллу не удалось произвести захват, и он ударил в голову соперника – 18-летнего Чарли Аткинсона. Нарушителя мгновенно удалили, его команда осталась в меньшинстве.

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  • «Сарацинс» проиграли матч со счетом 18:28.
  • Из-за дисквалификации лидер команды рискует пропустить четвертьфинал Кубка европейских чемпионов.
  • Фаррелл – трехкратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов и вице-чемпион мира.

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