Известный регбист Оуэн Фаррелл, выступающий за «Сарацинс» и сборную Англии, отличился грязным приемом в матче против «Уопс».
Инцидент произошел при счете 15:15. 28-летнему Фарреллу не удалось произвести захват, и он ударил в голову соперника – 18-летнего Чарли Аткинсона. Нарушителя мгновенно удалили, его команда осталась в меньшинстве.
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- «Сарацинс» проиграли матч со счетом 18:28.
- Из-за дисквалификации лидер команды рискует пропустить четвертьфинал Кубка европейских чемпионов.
- Фаррелл – трехкратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов и вице-чемпион мира.
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