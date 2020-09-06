Южноафриканский регбист Чилибой Ралепелле попытался обжаловать 8-летнюю дисквалификацию за применение допинга.
Как пишет Rugbymag, в январе прошлого года Ралепелле был уличен в использовании запрещенного препарата зеранола, его отстранили от участия в соревнованиях на 8 лет. Спортсмен отрицает свою вину: в качестве одного из аргументов он утверждает, что христианская вера не позволяет ему обманывать и мошенничать.
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- Дисциплинарный комитет не принял во внимание этот аргумент.
- Перед 8-летней дисквалификацией Ралепелле уже сталкивался с проблемами из-за допинга. Так, в 2015 году его отстранили на 2 года за применение дростанолона.
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