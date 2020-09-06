Как пишет Rugbymag, в январе прошлого года Ралепелле был уличен в использовании запрещенного препарата зеранола, его отстранили от участия в соревнованиях на 8 лет. Спортсмен отрицает свою вину: в качестве одного из аргументов он утверждает, что христианская вера не позволяет ему обманывать и мошенничать.