Один из сильнейших и уважаемых валлийских регбийных рефери Найджел Оуэнс заявил, что по окончании нынешнего сезона завершит карьеру. Также мужчина, в 2007 году сделавший каминг-аут, рассказал о желании завести детей со своим возлюбленным, учителем начальной школы Барри Джонс-Дэвисом.

«Я хотел бы иметь детей. Обстоятельства не позволяли этого до сих пор по многим причинам, особенно из-за судейства, которое было огромным обязательством на протяжении большей части последних 20 лет.

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Мне придется поторопиться, поскольку я старею и скоро буду дедушкой!» – сообщил Оуэнс во время общения с читателями на сайте WalesOnline.

После признания в гомосексуальности Оуэнс подвергся травле и думал о самоубийстве, а также просил врача о химической кастрации.

Ближайшая игра между сборными Франции и Италии станет для Найджела 100-й тестовой (международной) в карьере.

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