Смешной эпизод произошел в чемпионате Франции по регби: в матче между клубами «Безье» и «Неверс» игрок гостей Йосаия Раисуке от радости поднял на руках арбитра и получил красную карточку.

Это произошло в конце встречи, когда рефери принял важное решение в пользу «Неверс». Раисуке мгновенно подхватил арбитра и несколько раз потряс его в воздухе. Кажется, в первые мгновения после инцидента мужчина в черном даже не собирался показывать Йосаия красную и решился на это лишь под давлением игроков «Безье».