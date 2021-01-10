Смешной эпизод произошел в чемпионате Франции по регби: в матче между клубами «Безье» и «Неверс» игрок гостей Йосаия Раисуке от радости поднял на руках арбитра и получил красную карточку.
Это произошло в конце встречи, когда рефери принял важное решение в пользу «Неверс». Раисуке мгновенно подхватил арбитра и несколько раз потряс его в воздухе. Кажется, в первые мгновения после инцидента мужчина в черном даже не собирался показывать Йосаия красную и решился на это лишь под давлением игроков «Безье».
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- Раисуке теперь пропустит следующий матч чемпионата.
- В 2017-м, когда Йосаия выступал за «Стад Франсе», его отчислили из команды из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
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