Необычный для брутального 30-летнего мужчины наряд был сюрпризом на день рождения дочери. «Выглядит мило... Возможно, позже удалю», – подписал регбист публикацию в инстаграме.

«Вот так выглядит великий отец, – отреагировали подписчики. – Ваша дочь будет тронута до слез, зная, на что вы готовы пойти, чтобы сделать ее день особенным».