Английский регбист Джо Марлер примерил платье диснеевской принцессы Белль из «Красавицы и чудовища».
Необычный для брутального 30-летнего мужчины наряд был сюрпризом на день рождения дочери. «Выглядит мило... Возможно, позже удалю», – подписал регбист публикацию в инстаграме.
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«Вот так выглядит великий отец, – отреагировали подписчики. – Ваша дочь будет тронута до слез, зная, на что вы готовы пойти, чтобы сделать ее день особенным».
А это – привычный вид 120-килограммового Марлера на поле. Потрясающий контраст!
- Марлер провел 71 матч за сборную Англии.
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