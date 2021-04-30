Новозеландский регбист, выступающий в Национальной регбийной лиге Австралии и Новой Зеландии (НРЛ) стал участником секс-скандала и был оштрафован.

Игрок представляет клуб «Парраматта Илс», его имя не разглашается. Его сняли на камеру во время секса по обоюдному согласию в общественном туалете. НРЛ оштрафовала его на 5 тысяч долларов, но предложила помощь в случае обращения в суд против записавшего видео человека.

«НРЛ признает, что игрок стал жертвой, но это навредило деловой репутации лиги. Лига готова поддержать спортсмена, если он желает действовать в рамках правого поля. Также НРЛ определила, что спортсмен не нарушал других правил. У регбиста есть пять дней на ответ по уведомлению», – говорится в официальном заявлении Лиги

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