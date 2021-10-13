Бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев станет одним из ведущих нового шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС. Вместе со спортсменом вести шоу будут рэпер Моргенштерн и блогер Ида Галич.
«Все наши участники с абсолютно разным бэкграундом, поэтому мне было очень интересно наблюдать за ними. За последние 20 с небольшим лет в мире сложился целый культ людей, которые тренируются специально для прохождения похожих трасс. И это тяжелые испытания даже для регбистов, атлетов с хорошей подготовкой», – приводит слова Артемьева Sport24.
- В шоу более 200 участников поборются за звание самого сильного героя. Среди них – чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко и спортивный блогер Алексей Столяров.
- Первый выпуск программы выйдет 27 октября в 20:00 (мск).
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