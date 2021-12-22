Регбист из Окленда Кава Леаума начинал карьеру в Новой Зеландии, где играл за молодежную сборную. Позже перебрался в Испанию и к 32 годам получил вызов в главную команду. Спортсмен провел один товарищеский матч и готовился к официальному дебюту в игре против Нидерландов.

Но Федерация регби Испании сомневалась в том, что все документы оформлены точно. Чиновники решили не рисковать и отложили дебют Леаума на следующий матч.

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Игра с Нидерландами завершилась победой испанцев со счетом 52:7. Буквально через пару часов после нее случилась трагедия: Кава Леаума доставили в больницу после тяжелых травм головы. Оказалось, в результате несчастного случая спортсмен упал с террасы торгового центра – примерно с 7-8-метровой высоты.

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Врачи провели несколько операций, но спасти Леаума не удалось, сообщает официальный сайт Федерации регби Испании.

«Глубоко опечален, узнав о кончине Леаума. Думаю о его товарищах по команде и семье в это трудное время», – заявил бывший капитан сборной Англии Билл Бомонт.

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