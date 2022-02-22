Грузинский регбийный союз анонсировал матч чемпионата Европы против России на украинском языке.

Публикация появилась в своем официальном инстаграме организации. Там сообщается, что матч состоится 27 февраля на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси, а на игру допустят 50% зрителей. Кроме того, болельщикам предлагают вместе спеть национальный гимн.

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Пресс-атташе Федерации регби России Антон Хализов сообщил, что от Европейской федерации регби поступила просьба к грузинскому союзу удалить пост. «Нам ответили, что такие публикации недопустимы, что это нарушение регламента. Регби Европы просили грузинскую сторону убрать эту афишу, но на данный момент они ничего не убрали. Rugby Europe поддерживает нашу позицию о недопустимости таких публикаций», – сказал Хализов.

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