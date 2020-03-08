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Регбист сборной Англии схватил соперника за пах, ему грозит до четырех лет бана

Регбист сборной Англии схватил соперника за пах, ему грозит до четырех лет бана
Eurosport

14 мин. назад

Капитан сборной Уэльса не оценил нежное прикосновение и публично потребовал покарать обидчика.

Англия обыграла Уэльс в матче Кубка шести наций со счетом 33:30, но после игры обсуждали не победу «красно-белых».

В одном из эпизодов встречи англичанин Джо Марлер прихватил за пенис капитана валлийцев Алана Вина Джонса.

«Если я отреагирую, то получу красную. Надеюсь, регбийные власти взглянут на этот эпизод. Джо – хороший парень... но есть видео этого момента, и многие фанаты видели, что произошло», – приводит слова пострадавшего The Sun.

  • В соответствии с правилами регби, за «захваты, скручивания или сдавливания мошонки» предусмотрено наказание в виде дисквалификации от 12 недель до четырех лет.
  • Уэльс – прошлогодний победитель турнира.

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