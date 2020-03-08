Регбист сборной Англии схватил соперника за пах, ему грозит до четырех лет бана

Англия обыграла Уэльс в матче Кубка шести наций со счетом 33:30, но после игры обсуждали не победу «красно-белых».

В одном из эпизодов встречи англичанин Джо Марлер прихватил за пенис капитана валлийцев Алана Вина Джонса.

«Если я отреагирую, то получу красную. Надеюсь, регбийные власти взглянут на этот эпизод. Джо – хороший парень... но есть видео этого момента, и многие фанаты видели, что произошло», – приводит слова пострадавшего The Sun.

В соответствии с правилами регби, за «захваты, скручивания или сдавливания мошонки» предусмотрено наказание в виде дисквалификации от 12 недель до четырех лет.

Уэльс – прошлогодний победитель турнира.

Звезда Pussycat Dolls из твоих влажных фантазий встречается с регбистом. В 41 она стала еще горячее

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме