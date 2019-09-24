Россия
-
13:15
24.09.19
Kumagaya Rugby Stadium
Самоа
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Реализации
Пенальти
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*Tries
Реализации
Пенальти
*Drops
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Пенальти
*Drops
Кубок мира • Группа А
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Онлайн
Россия - Самоа
Кубок мира - 24 сентября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем Россия – Самоа на Eurosport.ru! 24 сентября 2019 года в 13:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Самоа и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Россия и Самоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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