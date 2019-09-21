Новая Зеландия
Перерыв
17
-
3
12:45
21.09.19
Международный стадион Йокогама
ЮАР
*Tries
Реализации
Пенальти
*Drops
*Tries
Реализации
Пенальти
*Drops
*Tries
Реализации
Пенальти
*Drops
Кубок мира • Группа В
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Перед матчем

Онлайн
Новая Зеландия - ЮАР
Кубок мира - 21 сентября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем Новая Зеландия – ЮАР на Eurosport.ru! 21 сентября 2019 года в 12:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Новая Зеландия и ЮАР и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Новая Зеландия и ЮАР, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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