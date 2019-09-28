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ЮАР - Намибия
Кубок мира - 28 сентября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем ЮАР – Намибия на Eurosport.ru! 28 сентября 2019 года в 12:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЮАР и Намибия и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ЮАР и Намибия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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