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Новая Зеландия - Италия

Кубок мира - 12 октября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем Новая Зеландия – Италия на Eurosport.ru! 12 октября 2019 года в 07:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Новая Зеландия и Италия и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Новая Зеландия и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

