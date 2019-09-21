Франция
Завершено
0
23
-
21
0
10:15
21.09.19
Tokyo Stadium
Аргентина
2*Tries
2Реализации
2Пенальти
1*Drops
*Tries
Реализации
Пенальти
*Drops
*Tries2
Реализации1
Пенальти3
*Drops0
Кубок мира • Группа С
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Перед матчем

Онлайн
Франция - Аргентина
Кубок мира - 21 сентября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем Франция – Аргентина на Eurosport.ru! 21 сентября 2019 года в 10:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Франция и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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