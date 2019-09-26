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13:45
26.09.19
Стадион «Ноэвир» Кобе
США
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Англия - США
Кубок мира - 26 сентября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем Англия – США на Eurosport.ru! 26 сентября 2019 года в 13:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Англия и США и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Англия и США, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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