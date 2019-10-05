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Англия - Аргентина

Кубок мира - 5 октября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем Англия – Аргентина на Eurosport.ru! 5 октября 2019 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Англия и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Англия и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

