Франция
-
10:45
06.10.19
Kumamoto Stadium
Тонга
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Франция - Тонга
Кубок мира - 6 октября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем Франция – Тонга на Eurosport.ru! 6 октября 2019 года в 10:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Тонга и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Франция и Тонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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