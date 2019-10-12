Онлайн

Англия - Франция

Кубок мира - 12 октября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем Англия – Франция на Eurosport.ru! 12 октября 2019 года в 11:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Англия и Франция и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Англия и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

