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США - Тонга

Кубок мира - 13 октября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем США – Тонга на Eurosport.ru! 13 октября 2019 года в 08:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Тонга и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются США и Тонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

