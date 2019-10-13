США
2-ой тайм
12
-
7
8:45
13.10.19
Hanazono Rugby Stadium
Тонга
Попытки
Реализации
Пенальти
Дроп-голы
Попытки
Реализации
Пенальти
Дроп-голы
Попытки
Реализации
Пенальти
Дроп-голы
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Перед матчем

Онлайн
США - Тонга
Кубок мира - 13 октября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем США – Тонга на Eurosport.ru! 13 октября 2019 года в 08:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Тонга и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются США и Тонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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