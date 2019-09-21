Австралия
Завершено
0
39
-
21
0
7:45
21.09.19
Саппоро Доум
Фиджи
6*Tries
3Реализации
1Пенальти
0*Drops
*Tries
Реализации
Пенальти
*Drops
*Tries2
Реализации1
Пенальти3
*Drops0
Кубок мира • Группа D
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Перед матчем

Онлайн
Австралия - Фиджи
Кубок мира - 21 сентября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем Австралия – Фиджи на Eurosport.ru! 21 сентября 2019 года в 07:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Австралия и Фиджи и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Австралия и Фиджи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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