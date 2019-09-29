Австралия
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10:45
29.09.19
Tokyo Stadium
Уэльс
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Кубок мира • Группа D
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Онлайн
Австралия - Уэльс
Кубок мира - 29 сентября 2019

Регби, Кубок мира. Следите за матчем Австралия – Уэльс на Eurosport.ru! 29 сентября 2019 года в 10:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Австралия и Уэльс и как они играли друг с другом раньше. Регби – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Австралия и Уэльс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Регби у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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