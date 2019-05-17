Кто такой Исраэл Фолау?

Один из лучших регбистов сборной Австралии и всего мирового регби. Фолау – рекордсмен по попыткам в Супер Регби (главном клубном чемпионате всего южного полушария).

30-летний фулбэк четыре года назад взял серебро с Австралией на Кубке мира и готовился к предстоящему в 2019-м главному турниру четырехлетия для регбистов в Японии. Но теперь его карьера в национальной команде, похоже, навсегда окончена. И не из-за нарушения режима или плохой игры, а из-за религии.

Исраэл ФолауGetty Images

При чем тут религия?

Исраэл принадлежит к мормонам – главной ветви движения Святых последних дней реставрационистского христианства. Их отличает жесткая приверженность к традиционализму. Русская православная церковь считает это течение сектой.

Исраэл очень набожный человек. Даже во время игры после каждой успешной попытки Фолау делает характерный жест пальцем – знак благодарности богу.

Так что же случилось?

История скандальных высказываний Фолау началась в 2017 году, когда игрок открыто не согласился с заявлением национального союза регби, который призывал положительно голосовать на референдуме о легализации однополых браков.

В 2018 году Фолау выложил в соцсети первый скандальный пост, заявив, что гомосексуалисты «должны гореть в аду». Тогда чиновники ограничились предупреждением.

Но спустя почти год Исраэл вновь напомнил о радикальных взглядах, выложив в инстаграме следующий пост:

«Внимание! Всем пьяницам, гомосексуалистам, прелюбодеям, лжецам, ворам, атеистам и идолопоклонникам! Ад вас ждет! Покайтесь! Только Иисус спасет вас. Те, кто живут в грехе, точно окажутся в аду, если только не покаются. Иисус Христос любит вас и дает вам шанс отказаться от вашего греха и прийти к нему», – написал Фолау, сопроводив пост несколькими цитатами из Евангелия.

Этот пост стал приговором карьере Фолау.

Реакция в регбийном мире

Одной из первых отрегировала генеральный директор австралийского союза регби Раелин Касл: «Год назад у нас был прямой и конкретный разговор. Он его принял и сказал, что ему ясны мои ожидания. Мы пожали друг другу руки и разошлись. А потом он сделал то, что сделал».

Бывший капитан ирландской сборной и открытый гей Гарет Томас: «Я не пишу это с ненавистью или гневом к Израилю Фолау. Я пишу с сочувствием. Всем, кто читает его – не внимайте этим словам. Становитесь лучше, но будьте собой. Кем бы вы ни были. Ад не ждет тебя. Счастье ждет вас».

Экс-игрок сборной, а сейчас колумнист Sydney Morning Herald Питер Фитцсимонс призвал регбийный союз порвать все отношения с Фолау.

Реакция английского регбиста Джо Марлера тоже не требует комментария.

Еще один британский регбист Карл Фёрнс и аналогичная реакция: «Если небеса полны таких людей, как Израиль Фолау, то можете не рассчитывать на меня».

Были и те, кто поддержал Фолау. Например игрок все той же сборной Англии Билли Вунипола лайкнул пост австралийца, а потом заявил, что «мужчина рожден для женщины». За что сразу отхватил огромную порцию критики и предупреждение от регбийной федерации Англии.

Открыто выступил за Исраэля и Таниэла Тупоу по прозвищу Тонганский Тор, который заявил, что в таком случае все жители тихоокеанских островов могут быть уволены из-за религиозных убеждений.

Последствия

Сразу после поста регбийный союз Австралии отстранил Фолау от выступлений за сборную и заявил, что тот пропустит Кубок мира по регби.

Одновременно началось расследование, которое завершилось в середине мая. Результат ожидаем. Союз разорвал 4-миллионный контракт с Фолау, что означает невозможность играть ни за сборную, ни за клуб «Вэрэтэхс», за которой он выступает с 2013 года.

Что говорит сам Фолау

Исраэл действительно не сожалеет о том, что написал, но решение о расторжении контракта крайне огорчило его: «Это было привилегией и честью представлять Австралию и мой родной штат Новый Южный Уэльс, играя в игру, которую я люблю.

Исраэл ФолауEurosport

Мы рождаемся с определенными правами, включая право на свободу религии и право на свободу выражения мнений. Христианская вера всегда была частью моей жизни, и я считаю долгом как христианина делиться словами бога. Соблюдение моих религиозных убеждений не должно препятствовать моей способности работать или играть за клуб и страну.

Я хотел бы поблагодарить жену Марию за любовь, поддержку и желание оставаться верными нашим убеждениям. Мы тронуты поддержкой, которую мы получили от семьи, друзей, игроков, болельщиков. Спасибо всем, кто высказался в мою защиту, некоторые из которых не разделяют моих убеждений, но защищали мое право на их выражение».

У Фолау есть еще право на апелляцию, но это скорее формальность. Карьера отличного регбиста в Австралии закончена, а в регби создан опасный прецедент исключения из сборной за взгляды, отличные от остальных.

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