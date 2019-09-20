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Сборная России занесла самую быструю попытку в истории матчей открытия Кубка мира. Но проиграла
Вполне достойное поражение.
Сборная России по регби дебютировала на Кубке мира в матче открытия турнира против хозяев – сборной Японии.
Кирилл Голосницкий стал автором первой попытки уже на пятой минуте – это быстрейшая попытка в истории матчей открытия главного регбийного турнира планеты.
Эта попытка так и осталась единственной для России: во втором тайме команда набрала еще 3 очка после удара со штрафного и проиграла – 10:30.
- В группе А также играют сборные Самоа, Ирландии и Шотландии.
- Следующий матч сборная России проведет 24 сентября против Самоа.
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