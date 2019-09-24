Сборная России неудачно стартовала на Кубке мира по регби, сперва проиграв команде Японии (10:30), а затем – сборной Самоа (9:34). Но русскоязычный твиттер уже покорил капитан российской команды Василий Артемьев: публика осталась в восторге от его идеального английского и классных усов.

После поражения от японцев Артемьев дал флеш-интервью, в котором объяснил причины, по которым Россия начала турнир с неудачи. «У меня самооценка упала ниже плинтуса», – вот стандартная реакция зрителей на безукоризненный английский русского регбиста.

Задумались, где российский спортсмен так здорово выучил чужой язык? Ответ прост: Артемьев родился в Зеленограде, но уже старшеклассником переехал в Ирландию, закончил Блэкрок-колледж и поступил в Дублинский университетский колледж – на юридический факультет. Там Василий получал специальную стипендию и выступал за сборную колледжа по регби.

После окончания университета в 2009 году началась профессиональная карьера Артемьева: сперва Василий выступал за ирландский «Лейнстер», затем – за «ВВА-Подмосковье» и английский «Нортхэмптон Сэйнтс». Сейчас Артемьев играет за команду «Красный яр» – от нее на Кубок мира поехали сразу 10 регбистов.

Василий АртемьевGetty Images

А вот что писали об Артемьеве фанаты «Нортхэмптон Сэйнтс», когда Василий присоединился к их клубу: «Он произвел на меня впечатление во время выступлений на Кубке Черчилля. Думаю, это отличное подписание! Я помню, как в одном из матчей он обошел всю команду соперников на пути к зачетной зоне. Тогда он играл на позиции защитника».

3 октября Россия проведет матч против сборной Ирландии, 9 октября – против Шотландии.

Победителем предыдущего Кубка мира, который разыгрывается раз в четыре года, стала сборная Новой Зеландии.

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