Сборная Грузии по регби возмутилась музыкой на стадионе после матча Кубка мира-2019 с Уругваем.

По словам представителей национальной команды, им не понравилось, что после попыток грузин организаторы включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня?»

«Хочу воспользоваться моментом и обратиться к персоналу, который занимается организацией матчей. Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», – заявил на пресс-конференции бьющий сборной Грузии Джаба Брегвадзе.

«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу четко подчеркнуть, что Россия – это не Грузия, а Грузия – это не Россия. У нас разный язык, разная культура. Было бы хорошо, если бы Международный совет регби проявил больше внимания по отношению к этому вопросу», – добавил главный тренер национальной команды, новозеландец Милтон Хейг. Об этом сообщил сайт «Грузия Online».

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне 2019-го. Тогда в Тбилиси прошли антироссийские протесты, в ответ президент РФ Владимир Путин отменил прямое авиасообщение между двумя странами.

Сборная Грузии на Кубке мира-2019 победила Уругвай со счетом 33:7 и после двух туров занимает третье место в группе D. В плей-офф из каждого квинтета выходят по две команды, но сборные с третьих позиций в группе автоматически квалифицируются на КМ-2023.

Валерий Меладзе – советский и российский поп-певец. Он родился в грузинском Батуми, учился в украинском Николаеве и преимущественно выступает в России. В 2006 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.

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(Фото: инстаграм Валерия Меладзе)

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