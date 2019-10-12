Капитан сборной России по регби Василий Артемьев прокомментировал выступление национальной команды на Кубке мира.

«У нас на подготовку к этому турниру было чуть меньше года. Это крайне мало. После 2011 года, когда мы впервые вышли на Кубок мира, у нас были большие ожидания от следующих лет развития. Ждали импульса. Но его не последовало, особенно в профессиональном спорте. В любительском он был. Мы топтались на месте, а пока это происходит, другие развиваются, а ты двигаешься назад. На протяжении 5-6 лет не было прогресса. Были смены тренеров, федерация переживала не самый простой период.

Около полутора лет назад у нас началась новая эра, по крайней мере, мы хотим на это надеяться. В последний год мы работали в режиме нон-стоп с новым тренерским штабом. Пришлось полностью менять понимание игры с командами первого эшелона. С 12-го по 20-е место рейтинга – команды второго эшелона. Там все намного медленнее, больше пауз, по-другому судят. Поэтому нам пришлось переделывать очень много вещей, чтобы конкурировать именно с командами первого эшелона. Через два года начнется двухлетний цикл отбора на следующий Кубок мира. У нас есть возможность перезагрузиться, набрать ход.

Развитие регби в Японии? Они построили долгосрочную стратегию. У них есть предпосылки, чтобы все было интересно для молодых перспективных игроков. И не только для них. Также для немолодых регбистов, которые могут приехать, выступать за местные клубы, а потом попасть в сборную. Японцы сделали все это максимально доступным.

Фаворитами нынешнего Кубка мира, как всегда, являются новозеландцы. Англичане сильны как никогда. Есть еще Южная Африка, которая тоже будет биться. Очень неуступчивая команда. Есть темная лошадка в виде Уэльса. Им будет тяжело, потому что у них нет глубины состава, как у англичан», – цитирует Артемьева Sportbox.ru.

На КМ-2019 сборная России заняла последнее место в группе A, не набрав ни одного очка.

Российская команда уступила Японии (10:30), Самоа (9:34), Ирландии (0:35) и Шотландии (0:61).

Капитан сборной России по регби поразил всех идеальным английским. А еще у него обалденные усы

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