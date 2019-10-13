На Японию, где проходит чемпионат мира по регби, обрушился тайфун.

В твиттер-аккаунте 日本ラグビーフットボール協会 появилось видео выхода японских регбистов на тренировку. Спортсменам в буквальном смысле пришлось добираться до стадиона, идя по колено в воде.

Ранее Япония заняла второе место в группе A и вышла в плей-офф ЧМ.

В группе A также выступала сборная России, проигравшая во всех четырех матчах – Японии (10:30), Самоа (9:34), Ирландии (0:35) и Шотландии (0:61).

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