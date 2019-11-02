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ЮАР разгромила Англию и в третий раз выиграла Кубок мира по регби
Очередной титул южноафриканцев.
В японском городе Иокогама завершился Кубок мира по регби. В финальном матче друг другу противостояли сборные ЮАР и Англии.
Верх одержали южноафриканцы – они разгромили англичан со счетом 32:12.
- Это третий титул в истории южноафриканской команды. Ранее сборная ЮАР побеждала на Кубке мира в 1995 и 2007 годах
- В 2007-м ЮАР также переиграла Англию – 15:6.
- До южноафриканцев титул принадлежал Новой Зеландии, которая в этот раз заняла третье место.
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