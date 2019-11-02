Getty Images

ЮАР разгромила Англию и в третий раз выиграла Кубок мира по регби

ЮАР разгромила Англию и в третий раз выиграла Кубок мира по регби
Eurosport

8 мин. назад

Очередной титул южноафриканцев.

В японском городе Иокогама завершился Кубок мира по регби. В финальном матче друг другу противостояли сборные ЮАР и Англии.

Верх одержали южноафриканцы – они разгромили англичан со счетом 32:12.

  • Это третий титул в истории южноафриканской команды. Ранее сборная ЮАР побеждала на Кубке мира в 1995 и 2007 годах
  • В 2007-м ЮАР также переиграла Англию – 15:6.
  • До южноафриканцев титул принадлежал Новой Зеландии, которая в этот раз заняла третье место.

На Японию обрушился тайфун, регбисты добирались на тренировку по колено в воде

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте