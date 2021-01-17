Олимпийская чемпионка София Бекатороу призналась, что 22 года назад до нее домогался вице-президент греческой федерации парусного спорта.

Федерация уже призвала к отставке Аристейдиса Адамопулоса, который, по словам Бекатароу, приставал к ней в гостиничном номере, когда девушке был 21 год, и она только что участвовала в отборе на Олимпиаду-2000 в Сиднее.

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Адамопулос, который также ушел из правящей партии «Новая демократия», заявил, что хочет предстать перед судом прежде, чем изложить свою версию событий в прессе.

«Я прошу государство, учреждения и средства массовой информации в первую очередь уважать мою семью, детей и внуков», – сказал Адамопулос.

Бекатороу объяснила, что не хотела рассказывать об инциденте в тот момент, потому что опасалась, что ей помешают продолжить карьеру.

«В то время у нас не было поддержки спортивного психолога, и я не хотела разговаривать с родителями, потому что они бы запретили мне продолжать», – приводит слова спортсменки Mundo Deportivo.

София Бекатороу – олимпийская чемпионка по парусному спорту 2004 года в классе 470 и бронзовый призер 2008 года в классе Инглинг.

Греческая спортсменка приняла участие в четырех Олимпиадах: 2000-го, 2004-го, 2008-го, 2016 годов. Она была знаменосцем команды Греции на ОИ в Рио.

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