Поселок Зарудины под Ленинградом встретил утро 16 января 1944-го морозом, солнцем и пятнами крови на сухом снегу. Бой между солдатами 284 полка и солдатами Вермахта завяз. У нацистов перебило связь, они не могли вызвать подкрепление, но их было слишком много, чтобы советские парни шли в лобовую атаку. В конце концов, немецкий связист решился на дерзость – выскочил из окопа и помчался к месту разрыва. Вдруг среди стрекота пулеметов раздался сухой винтовочный выстрел. Струйка крови вылетела из затылка связиста, и он рухнул в снег.

Немцы засуетились, пытаясь вычислить стрелка. Второй связист на пару секунд высунулся из окопа, чтобы проверить, жив ли напарник. Хлопок – и радист с перебитым горлом осел на дно окопа и затих. Со второго выстрела немцы вычислили позицию снайпера, но в этот момент подул сильный ветер и поднял пелену сухого снега – отличный момент, чтобы снайперу поменять огневую точку. Кто-то из нацистов удивленно крякнул: на секунду за стеной снега он заметил, что перебегающий снайпер – не парень, и даже не девушка, а бабушка. Через секунду солдат крякнул еще раз – когда пуля пробила его череп. В то утро мама Нина, как прозвали ее солдаты, приговорила еще восемь фрицев.

Нина Петрова родилась при царе – в 1893-м. Из областного городка Ораниенбаум семья перебралась в столицу – Петербург. Отец рано умер, оставив жену с пятью детьми. Тем не менее, Нина все равно получила неполное среднее образование и поступила в торговую школу. Чтобы облегчить матери жизнь, девушка отправилась к родственникам через всю страну – во Владивосток. Там Нина работала счетоводом и продолжала учиться в коммерческом училище, где обучали бизнесу коммерсантов. Правда, после революции 1917-го, эти знания мало кому пригодились.

Рио 2016 Стрелок из Грузии готова выступить на девятой Олимпиаде в 2020-м году 09/08/2016 В 22:08

Нина Павловна Петрова до Войны Фото: Eurosport

Нина Павловна вернулась на запад и сменила несколько профессий: она работала машинисткой на заводе в Таллине, библиотекарем на Свирьстрое, бухгалтером в Гдове. В 1927-м она приехала в Ленинград с мужем и 10-летней дочерью Ксюшей.

С детства Нину тянуло в спорт. Она перепробовала все, что было доступно в то время: лыжи, плавание, велосипед, верховая езда, гребля, коньки, даже баскетбол и хоккей с мячом. В 1934-м Петрова капитанила в женской сборной Ленинградского военного округа. В том же году она выиграла первое место в лыжном пробеге на всеармейской зимней спартакиаде. Но главной страстью девушки была пулевая стрельба.

В 1931-м Петрова получила именную винтовку, выиграв районные соревнования в Ленинграде. Она поняла, что, кроме попаданий в яблочко, ей отлично дается еще одно дело – преподавать молодым. За год Нина Павловна окончила специальные курсы, получила удостоверение учителя физкультуры и устроилась инструктором стрелкового спорта в обществе «Спартак». Параллельно она отучилась в городской школе снайперов и стала одним из лидеров Ленинграда в стрельбе – за все время спортсменка завоевала 30 грамот и 40 значков.

Когда началась Вторая мировая война и СССР вступил в военный конфликт с Финляндией, Петрова попросилась на фронт, но ей отказали. Тогда Нина Павловна стала преподавать лечебную физкультуру раненым бойцами. Ей уже было 45 лет, а многим солдатам не было и 20 – они относились к суровой, но рассудительной женщине как к матери.

22 июня 1941-го Петрова пришла вместе с другими добровольцами к военкомату, но ее не захотели брать на фронт из-за возраста, несмотря на большие успехи в стрелковом спорте. Через несколько дней Нина Павловна вступила в народное ополчение Ленинграда и попала в медсанбат. Только в ноябре спортсменка пробилась в действующую армию. Наконец, она стала снайпером 1-го стрелкового батальона 284-го полка 86-й Тартуской стрелковой дивизии.

Всю блокаду Ленинграда с 1941-го по 1944-й Петрова каждый день выходила на огневую позицию. Она регулярно побеждала в снайперских дуэлях, а когда возвращалась в казармы, учила молодежь стрелковому делу. В ответ парни звали женщину-воина по-домашнему – мама Нина. Преподавательский талант Петровой находил путь даже к самым сложным ученикам. В одном из писем дочери Ксении, которая служила на стройке оборонительных сооружений и в госпитале, Нина Павловна рассказала о бойце Нурлумбекове.

Нина Павловна Петрова во время Великой Отечественной Войны Фото: Eurosport

Взрывной характер мешал ему добиться прогресса в хладнокровном снайперском деле. А мама Нина твердила ему: «Будешь снайпером, я научу». После первых успехов она даже хвасталась дочери: «Есть у нас такой парень, Нурлумбеков – молодчага, лучший мой ученик».

На одном из занятий Петрова дала бойцам задание: за 20 минут найти и обезвредить замаскированного снайпера – ее саму. Когда солдаты не справились, мама Нина встала из грязи в нескольких метрах от них и расстроилась: «Плохо я вас учу, сынки».

В мае 1942 года Петрова попросила перевести ее в тыл врага – женщина делала все, чтобы хоть на сантиметр отодвинуть осаждающих от родного города. Но тяжелые условия жизни в блокаде подорвали ее здоровье, и командиры оставили лучшую снайпершу в разведотделе. В результате Петрова участвовала во всех боях полка за три года и прошла путь от рядового снайпера до командира отделения снайперов. Каждая ее вылазка отмечалась минимум десятком уничтоженных врагов. За это ее наградили медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». А еще пожилая снайперша собирала орден Славы, полный кавалер которого приравнивался к герою Советского Союза.

В 44-м блокаду, наконец, отбросили, и мама Нина вместе с сынами перешла в атаку. Она прошла всю Европу через Прибалтику, Восточную Пруссию, Польшу и Германию. Особенно Нина Павловна отличилась в боях за город Эльбинг в Польше в феврале 1945-го. Когда наступление батальона тормозили пулеметчики, в дело вступала старшина Петрова с учениками: в этих боях мама Нина уложила 32 нациста и довела свой счет до 100 поверженных врагов. После этих сражения за Эльбинг ее представили к полному ордену Славы.

Когда распоряжение о награде прочитал генерал армии Федюнинский, то не поверил глазам – этой героической женщине 52 года? Начальник захотел познакомиться с мамой Ниной лично.

«К вечеру Петрова прибыла. Она оказалась худенькой, седой, но еще крепкой с виду женщиной, с простым, морщинистым, рябоватым лицом. На ней были изрядно засаленные ватные брюки и солдатская гимнастерка, которую украшали два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны и два ордена Славы. Быстрые уверенные движения Петровой никак не соответствовали ее возрасту: чувствовалось, что в молодости она была спортсменкой», – описывал Петрову генерал Федюнинский в мемуарах.

Генерал предложил гостье пообедать в штабе. От рюмки водки она отказалась. Федюнинский не верил, что такая хрупкая женщина может командовать молодыми раздолбаями. «Что вы, товарищ генерал! Они меня мамашей зовут, относятся с уважением. Сказать откровенно, меня сам ротный немного побаивается. Молод он еще, в сыновья мне годится, ему всего 23 года», – ответила Нина Павловна.

Военачальник проникся уважением и хотел как-то помочь необычной героине – сшить новую форму в офицерском военторге. Петрова отказалась – ей щеголять уже не по возрасту. Но новая винтовка ей пригодилась бы. Федюнинский выдал ей новейшее оружие с оптическим прицелом и именной плашкой, а еще подарил часы на память.

На следующий день с новой винтовкой в руках Петрова повела солдат в атаку. Немцы отступили, а мама Нина отстала от более молодых бойцов. Благодаря этому она заметила троих спрятавшихся врагов. Пожилая женщина взяла их в плен и отвела к комбату.

«Дорогая моя, счет мой понемножечку растет, уже 107, представили меня к ордену Славы 1-й степени, так что твоя мать будет полным кавалером орденов Славы, если доносит голову до конца войны. Ну а если не доношу – то будешь гордиться своей матерью», – писала Нина Павловна дочери после этого боя.

Мама Нина в центре с учениками-снайперами Фото: Eurosport

Петровой часто везло во время войны. Она много раз писала в письмах Ксении истории, как сидела на посту, замерзла и пошла погреться, а сменщиков убило прямым попаданием снаряда. Или однажды пуля немецкого снайпера пробила ей шапку и опалила волосы. В другой раз она и знакомый артиллерист похвастались друг другу, что их ни разу не ранили за четыре года – через минуту недалеко упал снаряд: двоих убило, четверых ранило, а у Петровой только царапины и небольшая контузия. Но любое везение рано или поздно заканчивается.

В мае 1945-го на пути в Берлин Петрова встретилась с другой известной снайпершей – Татьяной Константиновой. Они были боевыми подругами и договорились встретиться вечером и обсудить все новости. Встречу назначили после переправы через Одер. Через несколько часов Нина Павловна выехала на боевое задание вместе с учениками на грузовике. Машина неслась глубокой ночью, и водитель не заметил разбитый пролет моста. Грузовик сорвался, забрав жизнь нескольких бойцов и старшины Петровой.

В последнем письме Ксении мама Нина писала: «Устала я воевать, детка, ведь уже четвертый год на фронте. Скорее бы закончить эту проклятую войну и вернуться домой. Как хочется обнять вас, поцеловать милую внученьку».

Нину Павловну Петрову похоронили в братской могиле возле города Грайфенхаген. Ей посмертно присвоили звание полного кавалера ордена Славы. Винтовка мамы Нины до сих пор хранится в Доме обороны ДОСААФ в Петербурге – в память о защитнице города.

Другие истории о героях Великой Отечественной:

Стрельба Тайский стрелок, принимавший участие в двух Олимпиадах, убит в Бангкоке 20/10/2013 В 08:46