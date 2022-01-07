19-летний итальянский стрелок Кристиан Гилли вместе с друзьями охотился в лесу в районе Пизы. Молодые люди весело проводили время, пока не случилась трагедия. Когда Кристиан нагнулся, чтобы взять новые патроны для винтовки, то случайно выстрелил себе в живот.
Друзья вызвали скорую, Гилли прооперировали в больнице, однако ранение было слишком серьезным и спортсмен скончался.
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Гилли – чемпион мира-2021 по стендовой стрельбе среди юниоров.
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«Весной 2021 года Кристиан выиграл золото в личном, командном и смешанном командном зачете на чемпионате Европы в Осиеке в Хорватии, а в октябре в Перу стал победителем юниорского чемпионата мира. Это невосполнимая утрата для всей Италиия», – сокрушается президента Итальянской федерации стрельбы Лучано Росси.
Источник:La Gazzetta dello Sport
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