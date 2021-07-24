На Олимпийских играх в Токио разыгран первый комплект медалей – женщины соревновались в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. У России – первая медаль.

Анастасия Галашина завоевала серебро, в финальной перестрелке уступив китаянке Кань Янг. Ее результат – 251,1 балла против 251,8 у соперницы (олимпийский рекорд). Перед заключительным выстрелом российская спортсменка лидировала, но выбила всего 8,9 и уступила.

Бронзовую медаль выиграла Нина Кристен из Швейцарии (230,6 балла).

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Юлия Каримова с результатом 627,1 заняла 13-е место и не квалифицировалась в финал.

В 9:30 (мск) мужчины поборются за медали в стрельбе из пневматического пистолета.

Всего в стрельбе разыгрывается 15 комплектов.

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