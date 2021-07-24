Второй комплект медалей разыгран в стрельбе – мужчины соревновались в точности, паля из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров. Украина осталась на четвертом месте.

Олимпийским чемпионом стал иранец Джавад Форугхи, чей результат – 204,2 балла (олимпийский рекорд). Серебро завоевал серб Дамир Микеч (199,6), бронзу – китаец Вей Панг. На медаль до последнего претендовал украинец Павел Коростелев, но его подвел последний выстрел на 8,4. Итоговый результат Коростелева – 198,9 балла.

Российские спортсмены в финал не попали. Артем Черноусов занял 11-е место, Вадим Мухаметянов – 23-е.

Токио-2020 Галашина взяла серебро в стрельбе – 1-е медали разыграны 5 ЧАСОВ НАЗАД

Предыдущий комплект медалей в стрельбе был разыгран среди женщин – российская спортсменка Анастасия Галашина взяла серебро.

Всего в стрельбе разыгрывается 15 комплектов.

Стрельба Хочешь знать все о стендовой стрельбе? Цифры и правила за 3 минуты 21/07/2021 В 08:44