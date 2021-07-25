Виталина Бацарашкина из сборной России стала олимпийской чемпионкой. Она взяла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Результат Бацарашкиной – 240,3 балла. 24-летняя спортсменка установила олимпийский рекорд. Она в финале последним выстрелом опередила болгарку Антоанету Костадинову, показавшую результат 239,4 балла.

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Для Виталины это вторая олимпийская медаль. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро русская спортсменка взяла серебро.

Бронза – у китаянки Цзянь Рансинь. Алена Костевич заняла четвертую позицию.

Награда Бацарашкиной стала третьей для России на Олимпиаде-2020. Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу в весовой категории до 58 килограммов.

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