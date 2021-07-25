У России – первое золото Токио: его принесла в стрельбе из пневматического пистолета 24-летняя Виталина Бацарашкина. Пять лет назад в Рио спортсменка была серебряным призером, и с тех пор все изменилось.

«Колбасило перед выступлением. Все-таки очень важные соревнования. Но я старалась об этом не думать», – говорила Виталина после первой олимпийской медали в Бразилии. Тогда ей было всего 19 – потом она выиграла золото чемпионата мира в миксте и Европейские игры. В Токио Барцарашкина победила в игре нервов: точнее – порой сложнее, чем быстрее-выше-сильнее.

По ходу финала на установке Виталины перестала работать электроника: система не зафиксировала выстрел в отведенные 50 секунд. Судьи записали спортсменке «баранку» – ноль баллов – но Бацарашкина не растерялась и обратилась к рефери. Посовещавшись и поняв, что виновата техника, те позволили сделать повторный выстрел, и Виталина осталась в борьбе.

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В финальной перестрелке она нейтрализовала опытную болгарку со спортивной фамилией – Антоанету Костадинову. 35-летняя спортсменка лидировала в финале и, казалось, ментально поддавливала соперниц, включая Бацарашкину: Антоанета без оглядки палила первой, как будто существует только она и ее установка. Но на двух решающих выстрелах Костадинова выдала 10,1 и катастрофические для такого уровня 9,0, а Бацарашкина – гроссмейстерские 10,5 и 10,4. Это был лучший подход Виталины – он принес ей олимпийское золото и олимпийский рекорд. Общий балл – 240,3 против 239,4 у соперницы.

Стрельба – прикладной спорт, и история Бацарашкиной не исключение. Интерес к оружию ей привил дедушка Григорий Витальевич, который брал шестилетнюю внучку на охоту.

«Лет в десять научилась стрелять из ружья, вот он меня в стрельбу и отдал. Дали мне там спортивное оружие, пошли первые успехи. Поначалу мне не понравилось в тире. А потом привыкла и втянулась. Какой-то азарт появился, – рассказывала Виталина после серебра Рио. – Медведи не водятся в Омской области. Хожу на уток. Но пока не умею стрелять влет».

Первую утку Бацарашкина подстрелила в 11 или 12 лет – точно не помнит. «Это был маленький чирок. А самая большая добыча – три утки с охоты, когда я перестреляла деда».

Виталина Бацарашкина в Токио Фото: Getty Images

«Не хочу присваивать себе все заслуги, – скромно рассказывал Григорий Витальевич пять лет назад. – У Виталины два деда: я и Михаил. Он тоже охотник и рыбак. Мы вдвоем и занимались ей понемножку, стали брать на охоту и рыбалку. А потом я ей купил винтовку 28 калибра. Небольшую, чтобы она могла ее держать в руках. Уже потом пошли и первые охотничьи трофеи».

В детстве Виталина перестреляла дедушку, теперь – опытнейшую соперницу в финале Олимпиады. Во второй день Игр Токио услышит музыку Чайковского.

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