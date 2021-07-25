Первая олимпийская чемпионка Токио-2020 из России Виталина Бацарашкина была близка к поражению в Японии.

После шестого подхода в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров Бацарашкиной засчитали ноль на втором выстреле.

«Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек», – говорится в сообщении Олимпийского комитета России в телеграм-канале.

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Повторным попаданием 24-летняя русская спортсменка выбила всего 9,5 балла. Но этого результата ей хватило для прохода в следующую стадию. После выстрела Бацарашкиной из соревнований выбыла китаянка Линь Юэмей. Виталина с показателем 179,3 балла прошла в топ-4 финала.

В решающем подходе Бацарашкина победила Антоанету Костадинову и отыграла у болгарки 0,9 балла. Она набрала 20,9 очка последними двумя выстрелами и с итоговым результатом 240,3 балла установила олимпийский рекорд.

Золото Бацарашкиной стало первым для сборной России на Играх-2020 в Токио.

Для Виталины это вторая олимпийская медаль. В Рио-де-Жанейро-2016 она осталась с серебром в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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