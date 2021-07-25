Владимир Масленников остался без медалей в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Российский стрелок вышел в финал, показав в квалификации шестой результат, но на решающем ивенте выбыл после первой попытки (123,0). Золото завоевал американец Уильям Шанер (251,6 – олимпийский рекорд), серебро и бронза у китайских стрелков Шэн Лихао (250,9) и Ян Хаоран (229,4) соответственно.

Другой представитель России Сергей Каменский стал в квалификации десятым и не вышел в финал.

Сборная России по стрельбе завоевала уже две медали в Токио: золото у Виталины Бацарашкиной (пневматический пистолет, 10 м), серебро – у Анастасии Галашиной (пневматическая винтовка, 10 м).

Токио-2020 Россию чуть не лишили золота – Бацарашкиной почти дали 0 в финале 4 ЧАСА НАЗАД

Токио-2020 «Перестреляла деда на охоте». Кто принес 1-е золото Токио 4 ЧАСА НАЗАД