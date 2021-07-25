Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о победе россиянки Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Золото спортсменки стало первым для сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Ничего приятного в этой золотой медали я не вижу. На открытие Олимпиады мы вышли с белым флагом, в непонятной форме, с непонятным гимном. Что здесь приятного? Это же позор. Даже Украина прошла со своим флагом и формой. Спортсменку мы, конечно, поздравляем. Виталина – молодец, умница. Золото – это здорово. Но в целом ничего приятного в этой Олимпиаде нет, она не приносит никакого удовольствия. Сейчас наши чиновники будут поздравлять спортсменку с медалью, но в этой медали нет ни грамма заслуги ни у одного чиновника. А вот заслуга, что мы без флага и гимна – есть. Поэтому вместо эйфории от первого золота нам надо наказать тех, кто довел наш спорт до такого состояния», – сказал Лебедев «Чемпионату»

Золото Бацарашкиной стало первым для сборной России на Играх-2020 в Токио.

Для Виталины это вторая олимпийская медаль. В Рио-де-Жанейро-2016 она осталась с серебром в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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