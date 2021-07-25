Грузинка Нино Салуквадзе – уникальная спортсменка. В воскресенье она приняла участие в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и стала первой женщиной в истории, выступившей на девяти Олимпиадах. Салуквадзе взяла золото на первых же Играх – в Сеуле-1988. Так началась ее особенная история отношений с Олимпиадами, которая вместила в себя массу насыщенных событий.

Проблемы с глазами

Путь к рекорду выдался непростым: 52-летняя Салуквадзе призналась, что испытывает серьезные проблемы со зрением, из-за чего участие в юбилейных десятых Играх полностью исключено. Напряжение настолько сильное, что во время стрельбы у Нино идут слезы.

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«Заканчиваю карьеру после Токио. Потому что трудно. Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели. Корпус не могу держать, операцию даже сделала, но поменяла глаз прицеливания, левым стреляю. Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция мне, но для стрельбы мне предложили попробовать. Но не получилось. Зато я в жизни все хорошо вижу. Но уже год я прицеливаюсь левым глазом, это трудно для меня», – призналась Нино в интервью РИА Новости

Скандал из-за объятий с русской

Свою вторую медаль Олимпийских игр Салуквадзе взяла спустя ровно 20 лет после первой – в Пекине-2008. Нино стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, и это случилось в разгар военного конфликта между Грузией и Россией. Во время церемонии награждения она обнялась с россиянкой Натальей Падериной, которая выиграла серебряную медаль. Фото разнеслось по всем информагенствам, что принесло большие проблемы грузинской атлетке. Например, после окончания соревнований Салуквадзе стала персоной нон-грата на всех официальных мероприятиях, тогда как других призеров от Грузии туда приглашали.

Наталья Падерина и Нино Салуквадзе Фото: Getty Images

«В спорте нет национальностей! Если политики там что-то намутили, то сами пусть и разбираются. Оставьте нас, спортсменов, в покое. Вы знаете, что после того, как мы обнялись с Падериной, меня в Грузии объявили чуть ли не врагом народа номер один? Я даже подумать не могла, что это вызовет у некоторых такую реакцию. Но время идет, теперь я, можно сказать, герой номер один. Так что все течет и все меняется, а остаются факты. Факт в том, что спорт не для конфликтов и не для политики, спорт – для дружбы, дружбы во всем мире», – даже спустя 8 лет скандал не оставлял Салуквадзе в покое.

Выступала на Играх с сыном

Помимо рекорда по количеству участий в Олимпийских играх среди женщин Салуквадзе принадлежит и другое историческое достижение – в Рио-2016 она выступила вместе с сыном, Цотнэ Мачавариани. В олимпийской истории еще не было случаев, когда в одном турнире принимали участие мать и сын. Как признавалась Нино, совместная Олимпиада с сыном была мечтой их тренера Вахтанга Салуквадзе, а также папы Салуквадзе и дедушки Цотнэ.

18-летний Цотнэ стал 29-м в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и показал 15-й результат в предварительных соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров. Мать Мачавариани выступила чуть успешнее, хотя и не добралась до медалей: Салуквадзе дошла до полуфинала в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров и стала третьей в квалификации. А также участвовала в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани Фото: Getty Images

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