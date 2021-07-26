Спортсменка из США Эмбер Инглиш завоевала золотую медаль в турнире по пулевой стрельбе. Она набрала 56 очков и установила новый рекорд Олимпийских игр.

Второй стала Диана Бакози из Италии (55), третье место заняла китаянка Веи Менг (46).

Спортсменка из России Наталья Виноградова завершила турнир на шестом месте, набрав 17 баллов.

Токио-2020 «Не было задачи попасть в финал». Бацарашкина – о золоте ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

Еще одна россиянка Зиля Батыршина финишировала на 15-й строчке в квалификационном раунде и не пробилась в финал.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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