Спортсмен из США Винсент Хэнкок завоевал золотую медаль в турнире по пулевой стрельбе. Она набрал 59 очков и установил новый рекорд Олимпийских игр.

Вторым стал Йеспер Хансен из Дании (55), третье место разделили Абдулла Аль Рашиди из Кувейта и француз Эрик Делоне (46).

Российские мужчины в ските участия не принимали.

Наталья Виноградова из России заняла шестое место в ските. Золото завоевала Эмбер Инглиш из США.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Токио-2020 «Не было задачи попасть в финал». Бацарашкина – о золоте ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

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