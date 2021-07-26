Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина рассказала о целях перед поездкой на Игры в Токио.

«Я так понимаю, что ты должен сам для себя ставить цели. Не кто-то тебе их ставит, а ты сам для себя что-то решил, и если ты этого добился, то это уже победа, и неважно, какое это место, где и что произошло. Главное, что ты для себя выполнил задачу, и это твоя победа. Я не ставила задачу выигрывать, или попадать в тройку, даже в финал. Просто я поставила себе задачу отстрелять так, как умею. Показать все, что я могу», – сказала Бацарашкина на пресс-конференции.

Бацарашкина взяла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Для Виталины это вторая олимпийская медаль. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро русская спортсменка взяла серебро.

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