25 июля Россия готовилась завоевать первое золото в Токио. В финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров Виталине Бацарашкиной противостояли не только мощные соперницы из Болгарии и Китая, но и техника с судьями.

По ходу состязания компьютерная система не засчитала заключительный выстрел Бацарашкиной в отведенные 50 секунд, и рефери записали ей 0 баллов. Но затем заварилась магия: после спорного решения арбитры мгновенно ушли на совещание и дали Виталине еще одну попытку. Девушка собрала нервы в стальной брусок и застрелила цель. Бацарашкина набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд, завоевав перовое золото для России на Олимпиаде-2020.

После финала зрители и медиа обратили внимание на необычный кулон, который висел на шее олимпийской чемпионки. Оказалось, Виталина носит на груди медальон ведьмачьей Школы кота из вселенной «Ведьмака».

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Виталина Бацарашкина Фото: Getty Images

Для тех, кто не знаком: фэнтези-сагу о ведьмаке Геральте из Ривии написал польский мастер Анджей Сапковский. Автор работал над восемью книгами цикла с 1986-го по 2013-й. История рассказывает о приключениях охотника на нечисть Геральта, колдуньи Йеннифер, принцессы Цири и менестреля Лютика. В Европе – особенно в Восточной, – цикл книг Сапковского считается культовым.

В 2007-м польская студия CD Project RED выпустила компьютерную RPG «Ведьмак», которая продолжала сюжет Сапковского. К 2016-му компания релизнула еще два полноценных сиквела и два аддона к третьей части. В итоге игра оказалась еще популярнее книги и влюбила в «Ведьмака» весь мир. В 2019-м Netflix даже выпустил сериал по мотивам трудов Сапковского.

Фанаты обожают «Ведьмака» за нестандартный подход к истории: польский автор с помощью фэнтези рассуждает на взрослые темы вроде расизма, борьбы за права, устройства общества. Все это он заворачивает в нелинейный и очень мрачный сюжет.

В мире Сапковского живут охотники на нечисть – ведьмаки, – которые стали идеальными машинами для убийств и получили суперсилу благодаря химикатам и адским тренировкам. Разные школы ведьмаков используют разные мутагены. Например, главный герой саги Геральт принадлежит к Школе волка – химикаты приглушили его эмоции, сделали хладнокровным ассассином, который лишь выполняет контракты на монстров, а в остальных случаях хранит нейтралитет и не нападет на людей первым.

Школа кота – другое дело: ее представляют молодые ведьмаки-бунтари, которые изменили химикаты так, чтобы совсем уничтожить эмоции в себе. Но вместо этого получили обратный эффект. В результате они стали наемниками, которые за деньги уничтожат любого. Короче, опасные убийцы с большой дороги.

На шее каждый ведьмак носит медальон, который отличается в зависимости от школы. Например, Геральт таскает цацку в форме морды ощерившегося волка. При приближении нечисти или магии кулон вибрирует, подавая знак хозяину.

Виталина Бацарашкина, Россия, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Ведьмачий медальон на шее Бацарашкиной принадлежит к Школе кота. Значит, эта олимпийская чемпионка с пистолетом в руке – опасный человек, прошедший адские тренировки. Правда, раз Виталина все же участвует в Олимпиаде, она обошлась без вливания мутагенов.

Спортсменка с детства обожает видеоигры – естественно, шутеры, а еще GTA, Ghost of Tsushima и «Ведьмака». Играть предпочитает на ПК с мышкой и клавиатурой. Психолог Бацарашкиной уверяет, что так девушка прокачивает реакцию. Игра позволяет быстрее соображать, и это помогает на соревнованиях перед выстрелами. По словам Виталины, за доли секунды можно сообразить что-то еще и даже отложить выстрел.

«Заячьих лапок на удачу с собой не возила. Просто так получилось, что сейчас талисманом стал брелок «Ведьмака», который я когда-то случайно купила в Ижевске. Он мне понравился. А поскольку я давний фанат этой игры, пришла мысль взять его с собой. И сейчас он со мной на всех соревнованиях», – рассказала Бацарашкина о талисмане, который носит уже пять лет.

Это уже не первый раз, когда Виталина выступает с ведьмачьей атрибутикой. В 2016-м на Олимпиаде в Рио девушка стреляла с накладкой на глаз с логотипом игры. CD Project Red даже поблагодарили спортменку за такую поддержку. «Поздравляем с серебряной медалью, Виталина Бацарашкина! Спасибо, что представляешь «Ведьмака» на Олимпиаде», – написали в твиттере студии.

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