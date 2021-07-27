Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов взяли серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

В финале Виталина и Артем не справились с китайской парой Ранцин Джан и Панг Вей, хотя вели по ходу перестрелки. Итоговый счет – 16:14 в пользу Китая.

Бронзу взяли украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук – в борьбе за бронзу они были сильнее сербов Зораны Арунович и Дамира Микеча (16 против 12).

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Во второй день Игр Бацарашкина завоевала золото в личном турнире.

В стрельбе разыгрывается 15 комплектов наград.

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