Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов взяли серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.
В финале Виталина и Артем не справились с китайской парой Ранцин Джан и Панг Вей, хотя вели по ходу перестрелки. Итоговый счет – 16:14 в пользу Китая.
Бронзу взяли украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук – в борьбе за бронзу они были сильнее сербов Зораны Арунович и Дамира Микеча (16 против 12).
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