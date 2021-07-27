Спортсмены из России Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовую медаль в турнире по стрельбе из пневматической винтовки в миксте.

В матче за третье место российские стрелки набрали 17 очков и оказались лучше южнокорейской пары Ёнджи Квон и Таён Нама – 9 баллов.

Золотые и серебряные награды разыграют сборные Китая и США.

Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.

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