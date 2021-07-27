Спортсмены из России Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовую медаль в турнире по стрельбе из пневматической винтовки в миксте.
В матче за третье место российские стрелки набрали 17 очков и оказались лучше южнокорейской пары Ёнджи Квон и Таён Нама – 9 баллов.
- Золотые и серебряные награды разыграют сборные Китая и США.
- Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.
Токио-2020
Бацарашкина и Черноусов взяли серебро, украинцы – бронзу
Токио-2020
Первое золото РФ помог взять медальон ведьмака. Что это за штука?
Токио-2020
Хэнкок взял золото в ските с олимпийским рекордом