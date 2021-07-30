Правозащитники из группы United for Navid призвали Международный олимпийский комитет (МОК) лишить золотой медали иранского стрелка Джавада Форугхи. 41-летний спортсмен набрал 244,8 балла и установил новый олимпийский рекорд в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров. Члены союза утверждают, что Форугхи состоит в террористической организации.

«Правозащитная организация United for Navid считает вручение олимпийской золотой медали иранскому стрелку Джаваду Форугхи катастрофой не только для иранского спорта, но и для всего международного сообщества, особенно для Международного олимпийского комитета (МОК). 41-летний Форугхи является действующим членом террористической организации. Присуждение золотой олимпийской медали экстремисту – это оскорбление для других спортсменов и черная метка для МОК.

Наша организация направила письмо МОК в начале этого года, в котором предупредила о возможном присутствии военных и даже политиков, выступающих в качестве спортивных представителей Ирана. Официальные лица МОК так и не предприняли никаких действий. United for Navid призывает МОК немедленно провести расследование и приостановить выдачу медалей до его завершения», – говорится в послании, опубликованном на официальном сайте организации

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Для сборной Ирана по стрельбе медаль Форугхи стала первой в истории Олимпийских игр.

Джавад стал старейшим медалистом в истории иранской олимпийской сборной – он завоевал золото в возрасте 41 года и обошел Махмуда Намджу, который выиграл бронзовую медаль в возрасте 38 лет в Мельбурне-1956.

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