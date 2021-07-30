Российская спортсменка Виталина Бацарашкина взяла золото в стрельбе из спортивного пистолета с 25 метров – это ее третья медаль Токио.
Основные соревнования Бацарашкина и кореянка Ким Миджун завершили с одинаковыми баллами – по 38. В решающей перестрелке Виталина оказалась сильнее, закрыв 4 мишени из 5. Соперница попала всего один раз.
Бронзовую медаль завоевала китаянка Сяо Цзяруисюань с 29 баллами.
Токио-2020
Иранского стрелка призывают лишить золота из-за терроризма
- На ОИ-2020 Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматической винтовки, а также завоевала серебро в миксте с Артемом Черноусовым.
- В стрельбе разыгрывается 15 комплектов наград.
Токио-2020
Каримова и Каменский взяли бронзу в стрельбе из винтовки
Токио-2020
Бацарашкина и Черноусов взяли серебро, украинцы – бронзу