Российская спортсменка Виталина Бацарашкина взяла золото в стрельбе из спортивного пистолета с 25 метров – это ее третья медаль Токио.
Основные соревнования Бацарашкина и кореянка Ким Миджун завершили с одинаковыми баллами – по 38. В решающей перестрелке Виталина оказалась сильнее, закрыв 4 мишени из 5. Соперница попала всего один раз.
Бронзовую медаль завоевала китаянка Сяо Цзяруисюань с 29 баллами.
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  • На ОИ-2020 Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматической винтовки, а также завоевала серебро в миксте с Артемом Черноусовым.
  • В стрельбе разыгрывается 15 комплектов наград.
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