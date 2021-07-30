Российская спортсменка Виталина Бацарашкина взяла золото в стрельбе из спортивного пистолета с 25 метров – это ее третья медаль Токио.

Основные соревнования Бацарашкина и кореянка Ким Миджун завершили с одинаковыми баллами – по 38. В решающей перестрелке Виталина оказалась сильнее, закрыв 4 мишени из 5. Соперница попала всего один раз.

Бронзовую медаль завоевала китаянка Сяо Цзяруисюань с 29 баллами.

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На ОИ-2020 Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматической винтовки, а также завоевала серебро в миксте с Артемом Черноусовым.

В стрельбе разыгрывается 15 комплектов наград.

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